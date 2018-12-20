أتليتكو ينفي رحيل هيرنانديز إلى بايرن

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 12:38

كتب : FilGoal

لوكاس هيرنانديز

قال أتليتكو مدريد إن خبر انتقال لاعبه لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونيخ الذي ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية ليس صحيحا.

وجاء في بيان النادي المدريدي "بالإشارة إلى ما كتبته ماركا، أتليتكو يؤكد أنه بعد الرجوع إلى هيرنانديز نفى اللاعب وجود عرض من بايرن ولا نية لديه للرحيل عن أتليتكو".

"علاقتنا الطيبة مع بايرن جعلت النادي الألماني يؤكد في حديث معه اليوم أن الخبر ليس صحيحا".

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وزعمت ماركا أن بايرن سيحصل على خدمات هيرنانديز مقابل 85 مليون يورو.

ويمتد عقد هيرنانديز (22 عاما) مع أتليتكو إلى 2024.

ويعد هيرنانديز بطل العالم مع فرنسا من ناشئين فريق أتليتكو.

لوكاس هيرنانديز أتليتكو مدريد بايرن ميونيخ

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