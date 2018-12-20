تقرير يكشف لفتة رائعة من ميسي تجاه لاعبي كرواتيا بعد وصافتهم للمونديال

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 11:54

كتب : FilGoal

الأرجنتين - كرواتيا

رغم أن الأرجنتين سقطت بقسوة بنتيجة 3-صفر أمام فريق كرواتي قوي جدا إلا أن هذا لم يمنع قائدها ليونيل ميسي أيقونة برشلونة من إرسال تهنئة على طريقته الخاصة للاعبي المنتخب الأوروبي.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كرواتيا

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن دوماجوي فيدا مدافع كرواتيا صرح لصحيفة في بلده بأن ميسي بعد كأس العالم أرسل للاعبي كرواتيا 30 قميصا لمنتخب الأرجنتين عليهم توقيعه بعد طلب خاص من إيفان راكيتيتش زميل ميسي في برشلونة.

وقدمت كرواتيا أداء استثنائيا في المونديال وخسرت النهائي أمام فرنسا بنتيجة 4-2.

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وأجبرت كرواتيا المنتخب الأرجنتيني على التأهل كوصيف من الدور الأول للبطولة ليصطدم الأخير بفرنسا في الدور ثمن النهائي.

وخسرت الأرجنتين أمام فرنسا بنتيجة 4-3 في لقاء استثنائي بينما واصلت كرواتيا رحلتها حتى بلغت النهائي لتحقق أفضل إنجاز كروي في تاريخها.

ميسي كرواتيا

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