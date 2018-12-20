المدير الرياضي لباريس يرد على والدة رابيو: عرض برشلونة كان سخيفا

قال أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إن عرض برشلونة في الصيف لضم أدريان رابيو كان ضعيفا جدا وذلك ردا على والدة الأخير والتي صرحت بأن النادي الفرنسي حال دون رحيل لاعب وسطه إلى النادي الكاتالوني.

وصرح هنريكي في راديو مونت كارلو "أنا متفاجئ، السيدة رابيو قالت إننا تلقينا عرضا في الصيف. هذا صحيح، تلقينا هذا العرض في الثامنة مساء من يوم 29 أغسطس، قبل غلق سوق الانتقالات. الأمر بسيط، هذا يعني أن برشلونة اتفق مع رابيو قبل التحدث معنا".

وواصل "عليك أن تعرف أن عرض برشلونة كان سخيفا. نحن، النادي، تفاجأنا بالعرض الزهيد. كان عرضا غير لائق للاعب كبير مثل رابيو. مرة أخرى، ليس ممكنا الاتفاق مع لاعب مثل رابيو في 24 ساعة. لذا واضح أن برشلونة كان اتفق بالفعل مع أدريان".

وكشف هنريكي أن رابيو البالغ عمره 23 عاما في طريقه للرحيل عن باريس. وينتهي عقد اللاعب مع بطل فرنسا في 2019.

وأتم هنريكي "أنا واثق أن رابيو اتفق مع ناد آخر. حين توقفت المفاوضات بدا واضحا أن رابيو اتفق مع فريق آخر" وعلق على طلب برشلونة للاعب "نحن دائما نتفاجأ بأن الأندية لا تحترم القواعد. رابيو أخبرني أنه لا يود الاستمرار في باريس".

ويبدو رابيو في طريقه لارتداء القميص الأحمر والأزرق لبرشلونة وفقا لتقارير صحفية تشير إلى أن الأمور باتت شبه محسومة.