طبيب الأهلي يكشف جاهزية هشام لمواجهة جيما.. وتحديد موعد عودة صلاح محسن

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 11:38

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - هشام محمد

أكد خالد محمود طبيب الأهلي على جاهزية هشام محمد لاعب وسط الفريق لمواجهة جيما أبا جيفار في دوري أبطال إفريقيا.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

هشام محمد

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد جيما الإثيوبي الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين إن هشام يعاني من إجهاد فقط ولكنه جاهز للمشاركة في المباراة.

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على جانب آخر حدد طبيب الأهلي موعد عودة صلاح محسن مهاجم الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع.

وتعرض صلاح محسن لإصابة عضلية خلال مباراة المقاولون العرب في الدوري قبل عدة أسابيع.

وكان الأهلي حقق الفوز على جيما في مباراة الذهاب قبل أسبوع بهدفين دون رد.

الأهلي هشام محمد صلاح محسن

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