بالفيديو - القيصر ريبيري يخطف فوزا عسيرا لـ بايرن في الدقائق الأخيرة أمام لايبزج

حقق بايرن ميونيخ فوزا صعبا على ضيفه لايبزج بهدف دون رد، على ملعب أليانتس أرينا، بالجولة 16 من الدوري الألماني.

بايرن كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 24 بواسطة روبيرت ليفاندوفكسي الذي انطلق خلف دفاعات الضيوف وأطلق تسديدة ارتطمت بالقائم الأيمن وتهادت على خط المرمى دون أن تمر للجهة الداخلية منه.

الدقيقة 36 شهدت الرد العنيف من لايبزج، عندما ارتقى المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو وأطلق تسديدة رأسية قوية ارتدت من عارضة القائد مانويل نوير.

جماهير بايرن اضطرت إلى الانتظار 83 دقيقة كاملة حتى تشاهد هدف فريقها الأول.

البديل البرتغالي ريناتو سانشيس اخترق منطقة جزاء لايبزج وأطلق تسديدة، إلا أن بيتر جولاسكي أبعدها لترتد لاحقا إلى البديل الآخر: فرانك ريبيري، والفرنسي تلاعب بمدافعي الضيوف قبل أن تخرج من قدمه القذيفة التي لم تُرد.

ريبيري سجّل هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم، ويعد واحدا من 3 لاعبين فقط في تاريخ المنافسة تمكنوا من هز الشباك في 12 موسما متتاليا رفقة جيرد مولر وكلاوس أوجينثلار.

في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تعرّض تياجو ألكانتارا لتدخُل عنيف من شتيفان إلسانكر، مما تسبب في نشوب مشاحنات كبيرة بين اللاعبين، خصوصا ريناتو سانشيس الذي حضر فورا ودفع لاعب لايبزج في صدره.

النتيجة كانت بطاقة حمراء مباشرة لـ إلسانكر لاعب لايبزج، وبطاقة صفراء ثانية لـ سانشيس ومغادرته المباراة بدوره.

بايرن رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، متفوقا على لايبزج صاحب الـ28 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، تعادل فيردر بريمن أمام ضيفه هوفنهايم بهدف لكل طرف على ملعب فيسترشتاديون.

ليوناردو بيتنكورت سجّل الهدف الأول في الدقيقة 31 لـ هوفنهايم، فيما أدرك ثيودور جيبري سيلاسي التعادل بالدقيقة 57.

ليرفع هوفنهايم رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما رفع بريمن رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.