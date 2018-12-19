بالفيديو - جماهير أرسنال تقذف ديلي بزجاجة مياه.. واللاعب يرد بإشارة مستفزة

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 23:31

كتب : FilGoal

ديلي ألي

شهدت مباراة أرسنال وتوتنام مناوشات بين ديلي آلي نجم الأخير وجماهير أصحاب الأرض.

ديلي ألي

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر
أرسنال

ويلعب أرسنال ضد توتنام في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، في المباراة التي تقام بملعب الإمارات.

وسجل ديلي آلي هدف توتنام الثاني في المباراة بعد انفراد بمرمى بيتر تشيك ثم وضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة.

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وبعد دقائق من الهدف وأثناء تواجد ديلي آلي بجوار الخط الجانبي للملعب ألقت عليه جماهير أرسال بزجاجة مياه اصطدمت برأسه.

ليرد اللاعب على الجماهير بالإشارة لهم بيده برقم 2، وهي نتيجة المباراة.

ما جعل الجماهير تهتف ضده بعدما استفزهم اللاعب الإنجليزي الشاب.

ديلي ألي توتنام أرسنال

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