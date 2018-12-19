انتهت كأس الرابطة - أرسنال (0) توتنام (2).. هازارد ينصر تشيلسي

أرسنال يصطدم بتوتنام في ربع نهائي كأس الرابطة، ويلتقي تشيلسي مع بورنموث.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهتين فتابعونا.

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أرسنال وتوتنام (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).

نهاية المباراة

ق76: عرضية من أوباميانج تبعدها العارضة.

ق61: القائم الأيسر يحرم لاكازيت من تقليص الفارق.

ق60: هدف رااااائع من ديلي ألي في شباك أرسنال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: تسديدة قوية من رامسي ينقذها الحارس والقائم.

ق30: هجمة مرتدة سريعة لتوتنام ولكن تنتهي بتسديدة عالية من موسى سيسوكو.

ق20: سون هيونج مين يتقدم لتوتنام من تسديدة على يمين بيتر تشيك.

ق12: مخيتاريان يهدر أخطر فرص اللقاء بعدما انفرد بالحارس ولكن الأخير يتصدى.

ق8: تسديدة قوية من أرون رامسي ولكن إلى جوار القائم.

انطلاق اللقاء

تشيلسي وبورنموث (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).

نهاية المباراة

ق82: إدين هازارد يتقدم لتشيلسي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق33: حارس بورنموث وتصدي لرائع لتسديدة ويليان.

ق8: تسديدة قوية من روس باركلي وحارس بورنموث يبعدها لركنية.

انطلاق اللقاء