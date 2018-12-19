انتهت كأس الرابطة - أرسنال (0) توتنام (2).. هازارد ينصر تشيلسي
الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 21:19
كتب : FilGoal
أرسنال يصطدم بتوتنام في ربع نهائي كأس الرابطة، ويلتقي تشيلسي مع بورنموث.
FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهتين فتابعونا.
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أرسنال وتوتنام (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).
نهاية المباراة
ق76: عرضية من أوباميانج تبعدها العارضة.
ق61: القائم الأيسر يحرم لاكازيت من تقليص الفارق.
ق60: هدف رااااائع من ديلي ألي في شباك أرسنال
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق34: تسديدة قوية من رامسي ينقذها الحارس والقائم.
ق30: هجمة مرتدة سريعة لتوتنام ولكن تنتهي بتسديدة عالية من موسى سيسوكو.
ق20: سون هيونج مين يتقدم لتوتنام من تسديدة على يمين بيتر تشيك.
ق12: مخيتاريان يهدر أخطر فرص اللقاء بعدما انفرد بالحارس ولكن الأخير يتصدى.
ق8: تسديدة قوية من أرون رامسي ولكن إلى جوار القائم.
انطلاق اللقاء
تشيلسي وبورنموث (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).
نهاية المباراة
ق82: إدين هازارد يتقدم لتشيلسي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق33: حارس بورنموث وتصدي لرائع لتسديدة ويليان.
ق8: تسديدة قوية من روس باركلي وحارس بورنموث يبعدها لركنية.
انطلاق اللقاء