بالفيديو - ريال مدريد ينفجر في وجه كاشيما.. بيل على بعد هدف من رقم رونالدو القياسي

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 19:56

كتب : FilGoal

بيل - ريال مدريد - كاشيما أنتلرز

انفجر جاريث بيل وقاد فريقه ريال مدريد لتقدم مريح على حاسب كاشيما أنتلرز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2018، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

النجم الويلزي سجّل هدفين متتاليين في الدقيقتين 53 و56، ليزيد تقدم فريقه إلى 3-0 في طريق الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي.

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بيل كان قد سجّل هدف مدريد الأول في الدقيقة 44.

ليرفع بيل إجمالي أهدافه في كأس العالم للأندية إلى 6 أهداف، خلف كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 7 أهداف.

بيل بات كذلك ثالث لاعب يهز الشباك في 3 نسخ مختلفة من البطولة، بعد ليو ميسي ورونالدو، إذ سبق لبيل التسجيل في بطولتي 2015 و2017.

ريال مدريد كأس العالم للأندية جاريث بيل كاشيما أنتلرز

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