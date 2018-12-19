بالفيديو - ريال مدريد ينفجر في وجه كاشيما.. بيل على بعد هدف من رقم رونالدو القياسي
الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 19:56
كتب : FilGoal
انفجر جاريث بيل وقاد فريقه ريال مدريد لتقدم مريح على حاسب كاشيما أنتلرز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2018، على ملعب مدينة زايد الرياضية.
جاريث بيل
النادي : ريال مدريد
النجم الويلزي سجّل هدفين متتاليين في الدقيقتين 53 و56، ليزيد تقدم فريقه إلى 3-0 في طريق الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي.
بيل كان قد سجّل هدف مدريد الأول في الدقيقة 44.
ليرفع بيل إجمالي أهدافه في كأس العالم للأندية إلى 6 أهداف، خلف كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 7 أهداف.
بيل بات كذلك ثالث لاعب يهز الشباك في 3 نسخ مختلفة من البطولة، بعد ليو ميسي ورونالدو، إذ سبق لبيل التسجيل في بطولتي 2015 و2017.