تقرير: توتنام يضع عينه على بديل بوتشيتينو تحسبا لرحيله

يبدأ نادي توتنام الإنجليزي في تحصين فريقه باختيار مديرا فنيا جديدا تحسبا لرحيل ماوريسيو بوتشيتينو المحتمل بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن توتنام متخوف من رحيل بوتشيتينو لتدريب مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضافت الصحيفة أن إيدي هاو المدير الفني لفريق بورنموث هو الأقرب لتدريب توتنام في حالة رحيل بوتشيتينو.

ويتردد في الصحافة الإنجليزية اسم المدرب الأرجنتيني ليكون خليفا لمورينيو في مانشستر يونايتد.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد أمس الثلاثاء، إقالة جوزيه مورينيو من منصبه وتعيين أولي جونار سولشاير مديرا فنيا مؤقتا لنهاية الموسم.

وتولى بوتشيتينو تدريب توتنام منذ عام 2014 بعد تجربة مميزة مع ساوثامبتون.