بالفيديو - تهديد ياباني مبكر.. كورتوا ينقذ ريال مدريد ويمنع كاشيما من التقدم

منع تيبو كورتوا فريق كاشيما أنتلرز الياباني من افتتاح التسجيل في مواجهة ريال مدريد، بتصدٍ مميز بأولى لحظات المواجهة.

ريال مدريد يواجه كاشيما في ثاني مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

البرازيلي سيرجينيو مهاجم كاشيما أطلق تسديدة ياسرية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من المباراة، إلا أن الحارس البلجيكي أبعد الكرة الأرضية بأطراق أصابعه إلى الركنية.

الفائز سيواجه العين الإماراتي يوم السبت المقبل في نهائي المسابقة على نفس الملعب.