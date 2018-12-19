انتهت في مونديال الأندية - كاشيما أنتلرز (1) - (3) ريال مدريد.. حامل اللقب إلى النهائي

يصطدم ريال مدريد الإسباني بـ كاشيما أنتلرز الياباني، في نصف النهائي الثاني من كأس العالم للأندية 2018، على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

طالع مجريات المباراة لحظة بلحظة من هنا

........................................

نهاية المباراة

ق.78 شوما دوي يسجل هدف كاشيما أنتلرز الأول بعد مراجعة تقنية الفيديو التي غيّرت قرار حامل الراية

ق.74 خروج ماركو أسينسيو مصابا ودخول كاسيميرو

ق.60 جاريث بيل يغادر الملعب وماركو أسينسيو يدخل بديلا

ق.56 جاريث بيل يضيف الهدف الثالث لريال مدريد بعد تمريرة مارسيلو

ق.53 جاريث بيل يضيف الهدف الثاني بعد فوضى دفاعية بين حارس المرمى ولاعبيه

ق.48 كريم بنزيمة كاد أن يسجل الهدف الثاني ولكن المدافع الياباني يزيح الكرة من على خط المرمى

ق.44 جاريث بيل يفتتح التسجيل لريال مدريد بعد تمريرة من مارسيلو

ق.2 سيرجينيو يهدد مرمى ريال مدريد بتسديدة تمر مباشرة إلى جوار القائم بعد تألق كورتوا

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد لحظات