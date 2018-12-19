مونديال الأندية - بيل يقود هجوم ريال مدريد في حملة الدفاع عن اللقب العالمي

عاد جاريث بيل لتشكيلة ريال مدريد الأساسية، في المواجهة أمام كاشيما أنتلرز الياباني، على ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نصف النهائي الثاني لكأس العالم للأندية 2018.

ريال مدريد الساعي للدفاع عن لقبه، يستعيد جناحه الويلزي الذي غاب عن مباراة رايو فاييكانو السابقة في الدوري الإسباني.

سانتياجو سولاري مدرب الفريق الإسباني الذي يسعى للفوز بأول بطولة في مسيرته التدريبية، واصل كذلك الاعتماد على ماركوس يورنتي ولوكاس فاسكيز، مع الإبقاء على إيسكو ألاركون وماركو أسينسيو.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - مارسيلو

الوسط: ماركوس يورنتي - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: لوكاس فاكسيز - جاريث بيل - كريم بنزيمة

دكة البدلاء: كيلور نافاس - كيكو كاسيا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - سيرخيو ريجيلون - داني سيبايوس - فيدي فالفيردي - كاسيميرو - إيسكو - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور

حراسة المرمى: كون سون تاي

الدفاع: دايجو نيشي – جونج سيونج هيون - جين شوجي – شوتو ياماموتو

الوسط: ليو سيلفا – ريوتا ناجاكي – شوما دوي – ياسوشي إيندو - سيرجينيو

الهجوم: هيروكي أبي

دكة البدلاء: أتسوتو أوتشيدا – لياندرو – تاكيشي كاناموري – كازوما ياماجوتشي – هيتوشي سوجاهاتا – كازوني كوبوتا – كوكي ماتشيدا – شينيتشيرو كاواماتا – كوكي أنزاي – توشيا تاناكا – تومويا إنوكاي – ميتسو أوجاساوارا