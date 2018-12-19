نقل مباراة سموحة والمقاصة إلى استاد الإسكندرية ضمن مبارياته غير الجماهيرية

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على نقل مباراة سموحة مع مصر للمقاصة المقرر إقامتها في الخامسة مساء السبت المقبل ضمن الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز إلى استاد الإسكندرية بدلا من استاد برج العرب.

وجاءت موافقة لجنة المسابقات بعد موافقة الجهات الأمنية على نقل مباريات سموحة إلى استاد الإسكندرية باستثناء المباريات ذات الطابع الجماهيري.

حيث ستقام مباراتي سموحة مع كل من المصري البورسعيدي والأهلي المؤجلتين من الجولتين التاسعة و15 يومي 30 ديسمبر الجاري و8 يناير المقبل في استاد برج العرب كما هو محدد في آخر تعديل على الجدول.

فيما تقام مباراة سموحة مع إنبي ضمن الجولة 20 على استاد الإسكندرية.

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.