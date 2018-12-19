إبراهيم حسن: بيراميدز يخوض جميع مباريات الدوري بطريقة الكؤوس

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 14:49

كتب : عاطف شادي

المقاولون - بيراميدز

وصف إبراهيم حسن مدير الكرة في بيراميدز طريقة إدارة الجهاز الفني لمباريات الدوري الممتاز بطريقة الكؤوس حيث يسعى للفوز فقط.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات صحيفة: "الفريق يخوض جميع المباريات بطريقة الكؤوس بهدف الفوز بنتيجتها فقط، دون النظر لأمور لأخرى للاستمرار في المنافسة على قمة الدوري".

وأضاف "جميع العناصر جاهزة وتعي مهمة المرحلة المقبلة والمنافسة شريفة بين اللاعبين من أجل نيل شرف تمثيل الفريق في المواجهات الرسمية، والجهاز الفني يعمل بمنتهى العدالة في اختياراته الفنية ووفقا لظروف وخطة كل مباراة".

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ثم أكمل "جاهزون لمواجهة إنبى، والجهاز الفنى لبراميدز بقيادة حسام حسن استغل فترة توقف الدوري في تجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة من خلال لقاءات تجريبية قوية للغاية عادت بالفائدة على الجميع".

ويواصل حسام حسن المدير الفني للفريق قيادته لتدريبات الفريق اليوم الأربعاء قبل الدخول في معسكر مغلق غدا الخميس لمواجهة إنبى يوم السبت في الجولة الـ18 في الدوري الممتاز.

وشدد حسام حسن خلال التجارب الودية التي خاضها الفريق أثناء الفترة الماضية على ضرورة الارتقاء بالنواحي البدنية للاعبين.

يذكر أن حسام حسن قاد بيراميدز في 5 مباريات رسمية، فاز في 4 وتعادل في واحدة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.

بيراميدز

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