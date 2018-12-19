لجنة المسابقات تشترط موافقة الأمن لتأجيل مباراة المقاولون والإسماعيلي

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على طلب الإسماعيلي بتأجيل مباراته ضد المقاولون العرب المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، واقترح تأجيلها لمدة 24 ساعة بشرط موافقة الأمن.

وطلب الإسماعيلي تأجيل المباراة المقرر إقامتها على استاد المقاولون العرب، ليقترح اتحاد الكرة تأجيلها لمدة 24 ساعة لتقام يوم 28 ديسمبر الجاري.

واشترطت لجنة المسابقات موافقة الأمن لتزامن موعدها الجديد مع مباراة الزمالك وبتروجيت في القاهرة أيضا ضمن مباريات الجولة 18 للمسابقة.

وكانت مباراة الإسماعيلي والمقاولون محددا لها يوم 27 ديسمبر، إلا أن إدارة الدراويش تقدمت بطلب التأجيل نظرا لعودة بعثة الفريق من الكاميرون فجر يوم 26 من الشهر نفسه بعد أداء مباراة العودة أمام القطن الكاميروني ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الإسماعيلي فاز ذهابا 2-0.