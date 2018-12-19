عهد جديد؟ تقرير: زيدان يدرس عرض مانشستر يونايتد

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 13:03

كتب : FilGoal

زيدان

ليس بعيدا تفكير مانشستر يونايتد في التعاقد مع زين الدين زيدان بعد مسيرة ممتازة للفرنسي مع ريال مدريد سيطر فيها على القارة العجوز ثلاثة مواسم متتالية.

وتقول صحيفة آس الإسبانية إن النادي الإنجليزي قدم بالفعل عرضا لزيدان الذي توج مع الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم.

ويدرس زيدان العرض تمهيدا للرد على مسؤولي فريق الشياطين الحمر.

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يجلس "زيزو" مستخريا في منزله في الوقت الراهن بعدما رحل عن ريال مدريد في مايو الماضي، آثر الرحيل مباشرة بعد تتويجه باللقب القاري على حساب ليفربول في نهائي كييف عاصمة أوكرانيا.

وينوي نجم فرنسا السابق العودة للتدريب مع بداية موسم 2019-2020 ويتوقع كثيرون انتقاله إلى إنجلترا حيث الدوري الأقوى في العالم.

ويفكر مانشستر يونايتد من الآن في المدرب الذي سيقود الفريق الموسم المقبل.

وأعلن الفريق تعيين أولي جونار سولشاير مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالته لجوزيه مورينيو.

وكتبت تقارير أن يونايتد يفضل ماوريسيو بوتشيتينو الأرجنتيني، مدرب توتنام، لقيادة الفريق ويسعى بكل قوة للتعاقد معه.

زيدان مانشستر يونايتد

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