نادي مولده النرويجي: نتشرف بإعارة مدربنا لمانشستر يونايتد

يشعر أويستن نيرلاند المدير التنفيذي لنادي مولده النرويجي بسعادة غامرة للذكر المتكرر لفريقه في وسائل الإعلام مؤخرا بعدما وقع اختيار مسؤولي مانشستر يونايتد على أولي جونار سولشاير مدرب مولده ليقود دفة النادي الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي.

وقال نيرلاند في بيان رسمي:"مانشستر يونايتد سأل مولده استعارة مدربه وهذا في حد ذاته أمر مشرف، وهو بمثابة إعراب عن الثقة في سولشاير ومولده".

وواصل "سعداء بإقراض سولشاير. نتمنى له وللنادي النجاح. هذه فرصة كبيرة لمولده. نعتقد أنها ستطور وتساعد مولده في الظهور أكثر بخريطة كرة القدم".

وأعلن يونايتد تعيين سولشاير مدربا مؤقتا له حتى نهاية الموسم الحالي وذلك بعدما قرر النادي إقالة جوزيه مورينيو.

وقال تقرير إن عقد سولشاير مع مولده يسمح له بالرحيل دون شروط في حال طلب يونايتد له.

وسيعود سولشاير لقيادة مولده في الصيف المقبل إلا إذا حقق إنجازا ملحوظا مع يونايتد استحق به البقاء في مقعد الرجل الأول بقلعة أولد ترافورد.