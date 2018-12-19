جوارديولا: مورينيو رجل رائع وسيعود قريبا

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 11:15

كتب : FilGoal

جوارديولا - مورينيو

أبدى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تعاطفه مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بعد إقالته من منصبه.

مورينيو أقيل من تدريب يونايتد بعد عامين ونصف من توليه المسؤولية، بسبب سوء النتائج هذا الموسم وأخرها الخسارة من ليفربول في الدوري.

وقال جوارديولا عقب مباراة فريقه أمام ليستر سيتي "أنا في صف مورينيو، كمدربين نحن وحدنا، الأندية تتصل بنا لتحاول أن تفوز بالبطولات، وعندما لا تفوز لا تعرف ماذا سيحدث".

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وأضاف "لكنه لديه الكثير من الخبرات وهو رجل رائع وسيعود قريبا وسنلعب أمام بعضنا من جديد".

مورينيو وجوارديولا يمتلكان سجلا كبيرا من الصراع بينهما والذي احتدم عندما تواجدا في ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، قبل أن تجمعهما الظروف ليدربا الجارين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

جوزيه مورينيو بيب جوارديولا

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