تقرير: بوجبا احتفل مع زملائه بعد إقالة مورينيو

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 11:11

كتب : FilGoal

بوجبا

بالتأكيد بول بوجبا هو آخر فرد في مانشستر يونايتد سيحزن على رحيل جوزيه مورينيو بسبب علاقته بالأخير، لكن تقرير ميرور يشير إلى أنه احتفل بعد علمه بإقالة النادي للمدرب البرتغالي.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكتبت الصحيفة الإنجليزية أن بوجبا احتفل مع زملائه بـ"High-Five" أو "كفك"، وهي طريقة للتعبير عن البهجة أو الفرحة حين يصافح شخص آخر بكف اليد والذراع ممدود للأعلى.

لازم بوجبا دكة البدلاء في المباريات الأخيرة بعد وصول علاقته بمورينيو إلى طريق مسدود.

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تراجع مستوى اللاعب الفرنسي بسبب رغبته في الرحيل عن الفريق ومشكلته مع مورينيو، لا عجب الآن في فرحته بمغادرة الأخير.

وبدأ صدام بوجبا-مورينيو منذ الموسم الماضي حين اعترض الأول على المهام المطلوبة منه في الميدان.

رأى بوجبا، أغلى لاعب في تاريخ يونايتد، أن مكانته وقدره وقيمته تمنحه الحق في نقاش الأمور التكتيكية والفنية مع مورينيو، الأمر الذي رفضه الأخير شكلا وموضوعا.

بوجبا مورينيو مانشستر يونايتد

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