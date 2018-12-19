الوقت يداهمنا.. تقرير: يونايتد قام بخطوته الأولى نحو بوتشيتينو

لربما الصيف المقبل يشهد صراعا شرسا في سوق المدربين أكثر منه في سوق اللاعبين في ظل بحث أندية عدة عن الرجل المناسب وعلى رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد ويبقى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنام مطمعا للجميع.

وكتبت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية أن مانشستر يونايتد قام بحركته الأولى لانتداب بوتشيتينو الأرجنتيني.

لطالما كان بوتشيتينو مطلوبا في مانشستر يونايتد، في 2016 أراده السير أليكس فيرجسون في النادي لكن الإدارة فضلت انتداب صاحب الخبرة الكبيرة والسيرة الذاتية المرصعة بالألقاب والتتويجات، جوزيه مورينيو.

الآن وبعد رحيل غير مأسوف على مورينيو عقب نتائج مخيبة للآمال، بدأ يونايتد البحث عن الخليفة المنتظر، وبوتشيتينو هو المطلوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد سيعلن خلال ساعات عن تعيين لاعبه السابق أولي جونار سولشاير مدربا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

لكن الأهم من ذلك، والذي على النادي حسمه من الآن، هو الرجل الذي سيتحمل هذه المسؤولية الثقيلة مع بداية الموسم المقبل.

حرب

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أحب أشد المعجبين ببوتشيتينو ويتمنى قيادته للفريق الملكي. إذا استطاع الأخير إقناع توتنام بالرحيل فإن ريال مدريد قد يدخل سباق الظفر بخدمات الأرجنتيني.

فنتائج ريال مدريد ليست مثالية حاليا مع المدرب سانتياجو سولاري الذي خلف جولين لوبيتيجي منذ أشهر.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد بوتشيتينو مع توتنام، وهو ما يعني أن يونايتد إذا أراد المدرب البالغ عمره 46 عاما، فعليه دفع 40 مليون جنيه إسترليني.

ويمتد عقد بوتشيتينو مع توتنام إلى 2023.