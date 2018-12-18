الهزيمة الأولى.. دورتموند يسقط أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني

فورتونا دوسلدورف الذي ينافس على الهبوط هذا الموسم حقق فوزه الرابع وألحق بدورتموند المتصدر الهزيمة الأولى.

افتتح لوكيباكيو التسجيل لدوسلدورف في الدقيقة 22 قبل أن يسجل زيمير الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وحل باكو ألكاسير بديلا في الدقيقة 61 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لفريق دورتموند ونجح بعد 20 دقيقة من نزوله تضييق الفارق.

حاول دورتموند إدراك التعادل في التسع دقائق المتبقية من المباراة لكن صمود فورتونا دوسلدورف حال دون ذلك.

رفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

بينما استمر دورتموند على القمة برصيد 39 نقطة رغم الهزيمة الأولى في الدوري الألماني وبفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.