نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 22:23

كتب : ياسر الشريف

نادر رمضان - الصورة من الموقع الرسمي للإسماعيلي

يغيب نادر رمضان لاعب الإسماعيلي عن تدريبات الفريق لمدة شهر بسبب تعرضه للإصابة.

نادر رمضان

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكان اللاعب قد لجأ لفحص طبي اليوم الثلاثاء وحددت الآشعة إصابته بجذع في أربطة الركبة.

ومن المقرر أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات مرة أخرى بعد شهر من الآن.

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وتعرض اللاعب لإصابة أثناء لقاء الإسماعيلي أمام القطن الكاميروني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز الإسماعيلي بهدفين نظيفين، وتقام مباراة الإياب الاسبوع المقبل في الكاميرون.

نادر رمضان الإسماعيلي

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