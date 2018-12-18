هل يتم تغيير قاعدة ضربة المرمى؟

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 22:14

كتب : FilGoal

ضربة المرمى

واحدة من قواعد كرة القدم قد يتم تغييرها في القريب العاجل، وهي قاعدة ضربة المرمى والتي يتم اختبار شكلها الجديد في كأس العالم للأندية 2018 الجارية بالإمارات.

هل لاحظتم الأمر؟

صحيفة ماركا الإسبانية نشرت تقريرا حول الأمر، مشبهون الأمر بقاعدة حكم الفيديو التي تم اختبارها لأول مرة في البطولة ذاتها بنسخة 2016 في اليابان.

قاعدة ضربة المرمى ببساطة تنص على أن، المهاجم ليس من حقه اعتراض الكرة داخل منطقة الجزاء، كما على أن المدافع عليه انتظار الكرة لتخرج من منطقة الجزاء ليلمسها.

لكن في مونديال الأندية يتم اختبار القاعدة الجديدة والتي قد يتم تطبيقها بشكل عام.

القاعدة الجديدة تنص على أن اللاعبين عليهم الانتظار خارج منطقة الجزاء أيضا، لكن بمجرد أن يلعبها حارس المرمى فمن حق المدافع أن يدخل لمنطقة الجزاء ويتسلم الكرة.

ومن المنتظر أن يتم تفعيل القاعدة الجديدة لضربة المرمى في مارس المقبل.

ضربة المرمى

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