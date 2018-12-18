تقرير: مانشستر سيتي يريد ضم إيسكو.. وريال مدريد موافق بأكثر من قيمة رونالدو

يسعى نادي مانشستر سيتي ضم إيسكو لاعب ريال مدريد بسبب رغبة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي.

ولم ينجح إيسكو في إقناع سنتياجو سولاري مما جعل ريال مدريد يبدأ في التفكير في الاستفادة المالية من اللاعب.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن رغبة ريال مدريد في الحصول على ما هو أكثر من 100 مليون جنيه استرليني من أجل بيع اللاعب بقيمة أكثر من انتقال رونالدو إلى يوفنتوس.

وكان رونالدو قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس قبل بداية الموسم الجاري مقابل 100 مليون يورو.

ويرتبط إيسكو بتعاقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022، ومنذ تولي سولاري المهمة الفنية خلفا للوبيتيجي لم يشارك اللاعب في مباراة كاملة بالدوري الإسباني.

وأوضح التقرير أن فلورنتيو بيريز رئيس ريال مدريد أحد المعجبين بمستوى إيسكو، وإذا رحل اللاعب عن الفريق سيجعله الأغلى.

وكان جوارديولا قد صرح في وقت سابق أنه غير محتمل ضم صفقات في سوق الانتقالات الشتوية، لكن مع المنافسة على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا فصفقة إيسكو قد تكون هدف الفريق الإنجليزي.