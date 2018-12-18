مدرب بلجيكا: كنت سأضم ناينجولان إذا سمح لي بإشراك 12 لاعبا في الملعب

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 19:08

كتب : محمد سمير

ناينجولان

رد روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا على التساؤلات المتكررة حول عدم ضمه لرادجا ناينجولان في قائمة المنتخب لكأس العالم وأوضح أنه كان سيفعل ذلك لو تم السماح له بإشراك 12 لاعبا.

وخرج ناينجولان من حسابات المدير الفني لمنتخب بلجيكا قبل أن يخرج نهائيا من قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم، وأعلن وقتها اللاعب اعتزاله اللعب الدولي ردا على هذا القرار.

لم يؤثر قرار ناينجولان بالسلب على المنتخب البلجيكي الذي تأهل لنصف نهائي كأس العالم.

أخبار متعلقة

سباليتي: ناينجولان قد يشارك أمام برشلونة.. ولا مشاكل مع رافينيا تقرير: ناينجولان يسعى للحاق بمباراة الإياب أمام برشلونة رسميا - غياب ناينجولان عن مواجهة برشلونة بدوري الأبطال سباليتي: ناينجولان سيغيب عن إنتر لفترة

وقال مارتينيز دفاعا عن قراره لأحد المواقع البلجيكية: "سيكون الأمر سهلا بالنسبة لي إذا قمت باختيار الأسماء المعروفة".

وتابع "جئت إلى بلجيكا من أجل النجاح، لذلك أنا لا أنظر إلى اسماء اللاعبين فقط أنظر إلى ما يخدم الفريق ويخدم تفكيري".

وعن استبعاد ناينجولان أوضح "هذه قرارات صعبة، لكن لذلك أنا هنا وأنفذ ما أراه مناسبا".

وأتم تصريحاته "بالنسبة لناينجولان فالسبب فني، لا يمكنني منح اللاعب دور في خطتي مثل ما يفعل في ناديه".

وأتم "إذا كان يمكنني اللعب بـ 12 لاعبا داخل الملعب كنت سأقوم بضمه وقتها".

بلجيكا ناينجولان

نرشح لكم

أخر الأخبار

بتروجيت: طلبنا 3 لاعبين من الزمالك.. وننتظر قرار لاسارتي بشأن المعارين 7 دقيقة | مصر
جيمس ميلنر جاهز لمواجهة وولفرهامبتون 20 دقيقة | أوروبا
كلوب عن خطأ أليسون أمام يونايتد: ليس لدي أي مشكلة حتى لو أثر على نتيجة اللقاء 30 دقيقة | أوروبا
إبراهيم حسن: بيراميدز يخوض جميع مباريات الدوري بطريقة الكؤوس 31 دقيقة | الدوري المصري
موعد جديد للقاء الداخلية والأهلي وتأجيل مباراة الأخير مع إنبي ساعة | مصر
لجنة المسابقات تشترط موافقة الأمن لتأجيل مباراة المقاولون والإسماعيلي ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك