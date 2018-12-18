مدرب بلجيكا: كنت سأضم ناينجولان إذا سمح لي بإشراك 12 لاعبا في الملعب

رد روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا على التساؤلات المتكررة حول عدم ضمه لرادجا ناينجولان في قائمة المنتخب لكأس العالم وأوضح أنه كان سيفعل ذلك لو تم السماح له بإشراك 12 لاعبا.

وخرج ناينجولان من حسابات المدير الفني لمنتخب بلجيكا قبل أن يخرج نهائيا من قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم، وأعلن وقتها اللاعب اعتزاله اللعب الدولي ردا على هذا القرار.

لم يؤثر قرار ناينجولان بالسلب على المنتخب البلجيكي الذي تأهل لنصف نهائي كأس العالم.

وقال مارتينيز دفاعا عن قراره لأحد المواقع البلجيكية: "سيكون الأمر سهلا بالنسبة لي إذا قمت باختيار الأسماء المعروفة".

وتابع "جئت إلى بلجيكا من أجل النجاح، لذلك أنا لا أنظر إلى اسماء اللاعبين فقط أنظر إلى ما يخدم الفريق ويخدم تفكيري".

وعن استبعاد ناينجولان أوضح "هذه قرارات صعبة، لكن لذلك أنا هنا وأنفذ ما أراه مناسبا".

وأتم تصريحاته "بالنسبة لناينجولان فالسبب فني، لا يمكنني منح اللاعب دور في خطتي مثل ما يفعل في ناديه".

وأتم "إذا كان يمكنني اللعب بـ 12 لاعبا داخل الملعب كنت سأقوم بضمه وقتها".