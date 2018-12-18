يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجزيرة وبتروجيت يوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لكأس مصر.

يسعى الفريق المنتمي لمرسى مطروح لمواصلة مشواره بعدما فجر مفاجأة وأطاح بالمصري في دور الـ32.

طالع تشكيل الفريقين واللقاء لحظة بلحظة من هنا

الفائز سيواجه إنبي في الدور ربع النهائي.

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بتروجيت فاز 4-1 في ركلات الترجيح.. انتهت مغامرة الجزيرة

بداية ركلات الترجيح

انتهى الشوط الإضافي الثاني. ركلات الترجيح ستحسم الموقعة

ق117: الحكم احتسب ركلة جزاء لبتروجيت ثم ألغاها

بداية الشوط الإضافي الثاني

صمود الجزيرة مستمر أمام سيطرة بتروجيت الساعي لتجنب ركلات الترجيح وإنهاء اللقاء في الوقت الإضافي

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي للمباراة. الوقت الإضافي ينطلق بعد لحظات

آخر 5 دقائق ولا تزال النتيجة 1-1

صمود رائع لفريق الجزيرة أمام الضغط المتواصل لبتروجيت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق14: أحمد رفعت يسجل هدف التعادل للجزيرة بعد ضربة رأس من مسافة قريبة جدا من مرمى بتروجيت. النتيجة الآن 1-1

ق8: أحمد رؤوف يسجل الهدف الأول لبتروجيت من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

بداية اللقاء