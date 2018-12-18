تقرير: بلان أبرز مرشح لقيادة يونايتد لنهاية الموسم

تميل إدارة نادي مانشستر يونايتد إلى تعيين الفرنسي لوران بلان مدربا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي وفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية.

وكتبت أن اللاعب السابق لفريق الشياطين الحمر هو المفضل من قبل الإدارة نظرا لمعرفته بالنادي الإنجليزي ولخبرته التدريبية.

وقاد بلان منتخب بلاده ودرب نادي باريس سان جيرمان.

وكان المدافع المتوج بكأس العالم مع فرنسا في 1998 لاعبا في يونايتد من 2001 إلى 2003 قبل أن يعلق حذائه.

ولم يدرب بلان البالغ عمره 53 عاما أي فريق منذ رحيله عن سان جيرمان في 2016.

وأشارت ميرور إلى أن أولي جونر سولشاير مهاجم يونايتد السابق مرشح أيضا لقيادة الفريق بصفة مؤقتة.

وأعلن يونايتد صباح الثلاثاء رحيل مورينيو عن الفريق بعد نتائج سلبية في الموسم الحالي جعلت الفريق في المركز السادس بترتيب الدوري مبتعدا بـ19 نقطة عن المتصدر ليفربول.