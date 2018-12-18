بالصور – ردود أفعال لاعبي يونايتد قبل أول مران دون مورينيو

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 14:14

كتب : محرر في الجول

لاعبو مانشستر يونايتد في مركز التدريب بعد إقالة مورينيو

رصدت عدسات مصوري صحيفة "دايلي ميل" ردود أفعال لاعبي مانشستر يونايتد فور الوصول لمركز كارينجتون الخاص بتدريبات النادي بعد إقالة جوزيه مورينيو مدرب الفريق.

وأعلن يونايتد رحيل مورينيو اليوم الثلاثاء، ونيته تعيين مدرب مؤقت لنهاية الموسم. ( اقرأ التفاصيل )

والتقطت العدسات صورا للاعبين مثل القائد أنطونيو فالنسيا ولوك شاو وأنتوني مارسيال وأندير هيريرا قبل بدء المران.

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كما ظهر مروان فيلايني وكريس سمولينج ونيمانيا ماتيتش وفريد وفيكتور ليندلوف وأشلي يونج في الصور.

ويستعد يونايتد لمواجهة كارديف سيتي يوم السبت في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو وصل إلى مقر تدريبات يونايتد الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، لكن نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد طلب الاجتماع به.

وأبلغ وودوارد المدير الفني البرتغالي بقرار الإقالة وجها لوجه.

وزعمت الصحيفة أن مورينيو غادر بعدها مركز كارينجتون.

مورينيو يونايتد

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