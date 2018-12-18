مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-12-2018.. قمة مونديالية منتظرة وكأس مصر

ثلاثاء لن يشهد مباريات دوري أبطال أوروبا إلا أنه لن يكون بلا مباريات، بل بمباريات منتظرة.

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الترجي التونسي يواجه جوادالاخارا المكسيكي في لقاء تحديد صاحب المركز الخامس والسادس في كأس العالم للأندية في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 1.

بعدها، سنكون على موعد مع قمة مونديالية منتظرة تجمع بين العين الإماراتي وريفر بلايت.

محترفنا المصري حسين الشحات من المنتظر أن يشارك في لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي ينطلق في السادسة والنصف على بي إن سبورتس 1.

في كأس مصر، يلعب جزيرة مطروح أمام بتروجيت في الخامسة مساءً على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

وينطلق دور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بمواجهة قوية بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي في العاشرة إلا ربع على بي إن سبورتس 2.

بينما يلعب فريق ميدلزبره أمام بيرتن ألبيون في إطار نفس الدور وفي العاشرة إلا ربع مساءً أيضا على بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري الألماني، يحل بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على فورتونا دوسلدورف في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

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https://www.filgoal.com/matches/?date=2018-12-18