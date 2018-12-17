مدرب النجوم: الهدف الأول أربك حسابتنا.. وفرصنا في البقاء كبيرة

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 21:31

كتب : حسام نور الدين

أحمد سامي - طلائع الجيش - الأهلي

يرى أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم، أن الهدف الأول الذي سجله الأهلي أربك حسابات فريقه خلال المباراة التي خسرها بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وقال سامي خلال المؤتمر الصحفي "واجهنا فريقا صعبا، فريقي يملك محموعة من اللاعبين الشباب، حاولنا طوال المباراة أن نحقق نتيجة إيجابية والهدف الأول قلل من تركيز اللاعبين وأربك حسابتنا".

وأضاف "في الشوط الثاني حاولت العودة للقاء لكن خبرات لاعبي فريقي قليلة للغاية بالنظر إلى خبرات لاعبي الأهلي، شخصية اللاعبين في الأهلي قوية للغاية وتؤثر في بعض المواقف رغم النواقص التي يعاني منها".

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وتابع " فرصنا كبيرة في البقاء بالدوري، واللاعبين سيكون لهم دور كبير فنحن نمتلك 17 نقطة مع نهاية الدور الأول، ويمكننا البناء على ذلك".

ويحتل النجوم المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الأهلي النجوم

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