4 في 3.. مروان يواصل التهديف يهز شباك النجوم

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 19:53

كتب : محرر في الجول

مروان محسن - الأهلي - النجوم

واصل مروان محسن تألقه مع الأهلي مؤخرا، بعد أن سجل هدف الفريق الأول في شباك النجوم في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 12 بالدوري المصري الممتاز.

وانطلق مروان محسن في الدقيقة 30 لينفرد من تمريرة رائعة لأحمد الشيخ، قبل أن يلعبها لوب من فوق أحمد سعد حارس مرمى النجوم.

مروان محسن سجل 3 أهداف في أخر مباراتين، بواقع هدفين أمام الجيش في الدوري ثم هدف إفريقي أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي، ليرفع رصيده الآن إلى 4 أهداف في أخر 3 مباريات.

مروان سجل من قبل في مباراتين متتاليتين، كانتا في الموسم الماضي أمام الداخلية في الدوري ثم مونانا الجابوني في دوري أبطال إفريقيا.

كما رفع مروان محسن رصيده هذا الموسم في بطولة الدوري إلى 4 أهداف.

الأهلي مروان محسن

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