عبد الرحمن مجدي: فييرا طورنا وتعب معنا.. هو سبب ما وصلنا إليه

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 16:24

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

لم ينس عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، جورفان فييرا مدرب الفريق السابق بالشكر على ما وصل له الفريق من مستوى.

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات للصحفيين: "أشكر جورفان فييرا على ما قدمه لنا من دعم".

وأضاف "فييرا تعب معنا وكان سبب ما وصلنا إليه من تطور لمستوان".

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عبد الرحمن أتبع "الجهاز المعاون للفريق والذى قادنا خلال المباراة قدم لنا الكثير من التعليمات التي ساعدتنا على تحفيق الفوز خلال هذه المباراة".

وواصل "اللاعبون يبحثون حاليا عن عودة الاسماعيلي إلى طبيعته وأن يواصل الانتصارات".

مجدي أتم "أبحث حاليا عن الانضمام للمنتخب الوطني وليس فقط الأوليمبي".

كان الإسماعيلي قد فاز على القطن الكاميروني بهدفين مقابل لا شيء، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتعاقد الإسماعيلي مع سيدومير يانيفسكي كمدرب جديد للفريق خلفا لجورفان فييرا الذي استقال عقب مباراة الرجاء في البطولة العربية.

في الدوري الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي جورفان فييرا

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