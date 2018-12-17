تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 15:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ماني - فيرمينيو - ليفربول - مانشستر يونايتد

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك مانشستر يونايتد أو صناعة الخطورة على مرمى دافيد دي خيا ليقدم مباراة متباينة، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

وانتصر ليفربول على غريمه الأزلي يونايتد بنتيجة 3-1 وشارك صلاح في المباراة كاملة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 أو 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع إلى 6.5 درجة من عشرة.

لم يكن صلاح أقل لاعبي ليفربول من حيث التقييم الكلي، البرازيلي أليسون حارس المرمى هو صاحب أسوأ تقييم بـ5.3 درجة، والمدافع ديان لوفرين بمتوسط تقييم وصل إلى 6.4 درجة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 13 هدفا، 10 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبل.

محمد صلاح ليفربول

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