انتهت – قرعة دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضد بايرن.. ويوفنتوس يواجه أتليتكو مدريد

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 12:53

كتب : محرر في الجول

دوري أبطال أوروبا

تابع FilGoal.com قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

- شالكه في المباراة الأولى ضد مانشستر سيتي.

- أتليتكو مدريد ضد يوفنتوس.

أخبار متعلقة

تقرير: إنتر يستعد لتجديد عقد إيكاردي مع بداية العام الجديد ميدو يعترف: قرار رحيلي من بي إن كان خاطئا.. رضخت للضغوط بيليه: مبابي نسختي الجديدة.. ونيمار يهتم بالتمثيل أكثر من التسجيل

- مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان.

- توتنام ضد دورتموند.

- ليون ضد برشلونة.

- روما ضد بورتو.

- ريال مدريد ضد أياكس.

- ليفربول ضد بايرن ميونيخ.

وتأهلت فرق بروسيا دورتموند، أتليتكو مدريد، برشلونة، توتنام، باريس سان جيرمان، ليفربول، بورتو، شالكه، بايرن ميونيخ، أياكس، مانشستر سيتي، ليون، ريال مدريد، ليون، يوفنتوس ومانشستر يونايتد إلى دور الـ16.

ولن يتقابل فريقان من نفس البلد في دور الـ16.

ومن المقرر استخدام تقنية حكم الفيديو VAR بداية من مباريات دور الـ16 في البطولة.

تعرف على المواجهات المحتملة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

دوري الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

شطب حكمين استعانا بلاعبين لألعاب القوى ليشاركا بدلا منهما في الاختبارات البدنية 2 دقيقة | مصر
تقرير: بلان أبرز مرشح لقيادة يونايتد لنهاية الموسم 44 دقيقة | أوروبا
بالصور – ردود أفعال لاعبي يونايتد قبل أول مران دون مورينيو 47 دقيقة | أوروبا
فيرمينو: الخروج من ديسمبر بلا هزائم سيعزز فرص ليفربول في لقب الدوري 49 دقيقة | أوروبا
صلاح في قمة ترتيب سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي ساعة | المحترفون
غادر الحافلة.. الإرث الثقيل الذي تركه مورينيو لـ مانشستر يونايتد ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك