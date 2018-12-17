انتهت – قرعة دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضد بايرن.. ويوفنتوس يواجه أتليتكو مدريد

تابع FilGoal.com قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

- شالكه في المباراة الأولى ضد مانشستر سيتي.

- أتليتكو مدريد ضد يوفنتوس.

- مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان.

- توتنام ضد دورتموند.

- ليون ضد برشلونة.

- روما ضد بورتو.

- ريال مدريد ضد أياكس.

- ليفربول ضد بايرن ميونيخ.

وتأهلت فرق بروسيا دورتموند، أتليتكو مدريد، برشلونة، توتنام، باريس سان جيرمان، ليفربول، بورتو، شالكه، بايرن ميونيخ، أياكس، مانشستر سيتي، ليون، ريال مدريد، ليون، يوفنتوس ومانشستر يونايتد إلى دور الـ16.

ولن يتقابل فريقان من نفس البلد في دور الـ16.

ومن المقرر استخدام تقنية حكم الفيديو VAR بداية من مباريات دور الـ16 في البطولة.

تعرف على المواجهات المحتملة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا