كرة سلة - نادين سلعاوي تواصل التألق وتقود فريقها للفوز الخامس بدوري الجامعات الأمريكي

واصلت المصرية نادين سلعاوي تألقها في دوري جامعات كرة السلة الأمريكية مع فريق جامعتها "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG وقادتهم للفوز الخامس.

وتخوض نادين سلعاوي موسمها الثالث على التوالي مع فريق جامعتها وانهالت الإشادات عليها مع افتتاح الموسم الجديد.

وتغلبت جامعة نورث كارولينا جرينسبورو على جامعة ليبيرتي بنتيجة 48-45، وسجلت نادين سلعاوي 14 نقطة لفريق أكثر من أي لاعبة في المباراة.

ورفعت نادين سلعاوي رصيدها إلى 222 نقطة في 11 مباراة هذا الموسم من أصل 737 نقطة سجلها فريق هذا الموسم.

ورغم أن الموسم لم ينتهي إلا أن نادين تفوقت على نفسها إذ سجلت الموسم الماضي 206 نقطة وكانت على قمة ترتيب اللاعبات المسجلات للنقاط.

وتعتبر نادين أكثر لاعبة مسجلة للنقاط في فريقها هذا الموسم بفارق 102 نقطة عن أقرب ملاحقيها.

ونجحت نادين في تسجيل 32 رميات ثلاثية ناجحة هذا الموسم في تطور كبير للاعبة المصرية.

واحتفت الجامعة الأمريكية باللاعبة المصرية مع بداية الموسم بعد وصولها إلى 1000 نقطة بدوري الجامعات في إنجاز كبير بتاريخ فريقها.