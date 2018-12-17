يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمؤتمر تقديم مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

مارتين لاسارتي: أشكر الحضور الكريم. اخترت الأهلي لأنه ناد عظيم بين أعظم الأندية في المنطقة وله تاريخ وأهداف عظيمة.

لاسارتي: "جئت إلى مصر للفوز. وجدت الفريق جاهزا ولدينا الأدوات لتحقيق الانتصارات. ومن أجل ذلك يجب أن يقوم الجميع بواجباتهم من أصغر إلى أكبر لاعب كلنا واحد للوصول إلى هدفنا".

لاسارتي: "روح الفريق أمر مهم للغاية. حين نفوز ونصل لأهدافنا في فريق مهم وكبير وله شعبيته، هذا سيسعد الجماهير وسيرضى كل من يثق فينا بما نقدمه".

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نهاية المؤتمر الصحفي.

مارتين لاسارتي يختتم المؤتمر الصحفي بارتداء قميص الأهلي والتقاط الصور التذكارية به.

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سيد عبد الحفيظ: دائما نبحث عن هوية الأهلي. كل ما أود قوله أننا سنكون أفضل. لاعبون جدد وأخرين يعودون من الإصابة، وستكون هناك بداية جديدة من شهر يناير.

"لا نبدأ من الصفر، نحن نكمل ما بدأه من سبقونا. كان يوجد مفاوضات استمرت لأسبوع أو 10 أيام، لكن الاختيار تم في النهاية على لاسارتي باختيار محمود الخطيب رئيس النادي واللجنة الفنية".

"يجب أن نشكر هنا كل من ساهموا في صفقات الأهلي الجديدة. سواء محمد فضل في صفقات محمد محمد، ومحمود وحيد، وجيرالدو، أو هيثم عرابي في التعاقد مع لاسارتي".

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الصحفي: هل كنت تتابع الكرة الإفريقية بشكل عام والكرة المصرية بشكل خاص؟ وما هي معلوماتك عن الأهلي؟

لاسارتي: كرة القدم حاليا لعبة عالمية، وعلى الجميع أن يكون على دراية بكرة القدم. في الوقت الحالي مازلت في حاجة لوقت من أجل التعرف على الفريق بشكل أكبر، وإن كنت أعلم عن تاريخ النادي -أحد أكثر 10 فرق تحقيقا للبطولات في العالم-. فتاريخ الأهلي يتحدث عن نفسه.

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الصحفي: هل كان لك شروط خاصة وقت المفاوضات مع الأهلي؟

لاسارتي: لا، لم أضع أي شروط خاصة. سأتي بالفريق الخاص بي، ولكني أؤمن بالانتماء، ولذلك سيكون هناك عضوين في الجهاز الفني ينتميان للأهلي.

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الصحفي: كلام كثير قيل عن طريقة لعبك، ما هي طريقة لعبك مع الأهلي؟

لاسارتي: أستخدم طرق مختلفة ومتنوعة في تدريبي. وأعتقد أن اللاعبين يأتون أولا، يجب أن أدرس اللاعبين أولا قبل تحديد طريقة اللعب.

"التغيير في خطة اللعب لن يكون قويا في بداية الأمر، في أوروبا يلعبون 4-2-3-1 وفي أمريكا الجنوبية يلعبون 4-3-3 وسأختار الطريقة المناسبة لمصر".

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هل ترى العمل في إفريقيا قد يمثل لك مشكلة؟

لاسارتي: من قبل واجهت مشكلة العمل في أوروبا لأول مرة، ومن قبلها العمل مع فريق كبير لأول مرة. دائما يوجد أول مرة والأهم استغلال تلك الفرص بشكل جيد".

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ما الدوافع التي دفعتك لتدريب الأهلي؟

لاسارتي: "اخترت الأهلي لأنه فريق كبير من أكبر الأندية وأهدافه كبيرة، وأنا أقدر من يقدر شغف الكرة".

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الصحفي: ما انطباعك عن الفريق؟

لاسارتي: "تابعت 6 مباريات للأهلي. مباريات جيدة وأخرى مخيبة، وأخرى كان يجب فيها تحسين الأداء".

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الصحفي: هل طالبت ضم لاعبين بعينهم للأهلي بعد ضم 3 لاعبين سابقا؟

لاسارتي: "بالتأكيد سيكون لي دورا مع سيد عبد الحفيظ في اختيار اللاعبين".

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الصحفي: هل الفترة المقبلة ستكون كافية للحكم على اللاعبين الذين قد يرحلون في يناير؟

لاسارتي: الكرة مثل الحياة أحيانا قد لا تكون عادلة. سأحاول في الوقت الحالي إعطاء اللاعبين حقهم".

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هل تحدث معك أحد مسؤولي الأهلي حول كثرة الإصابات في الفريق؟

لاسارتي: "سأتحدث مع مسؤولي النادي لإمكانية تفادي ذلك في المستقبل، سواء بالإعداد أو غير ذلك".

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الصحفي: الأهلي لديه جماهيرية عظيمة، هل ستؤثر عليك؟

لاسارتي: عملت ولعبت من قبل في فريق ناسيونال الأوروجواني وهو أحد أكثر الفرق تتويجا بالبطولات في العالم ومن الأندية الجماهيرة الكبيرة جدا، ومن باب الصدفة أنه يملك نفس الاسم (الأهلي) لكن بالإسبانية. ولذلك أنا معتاد على العمل تحت الضغط".

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الصحفي: زي النهاردة توج الأهلي بإفريقيا، هل تعد الأهلي بإعادة الأهلي لكأس العالم للأندية؟

لاسارتي: الوعود دائما وعود. لذلك أعد بالعمل بجد ثم نرى ما الذي سيحدث".

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الصحفي: اكتشفت لاعبين مثل جريزمان وسواريز، فهل ستكتشف لاعبين جدد في الأهلي؟

لاسارتي: كنت محظوظا باكتشاف سواريز وجريزمان في طريقي. الحقيقة أنهما جيدان وأنا المحظوظ لهظورهما في طريقي. أحب اكتشاف اللاعبين الموهوبين أصحاب الشخصية لمساعتهم.

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الصحفي: هل كان لديك عروض أخرى بخلاف الأهلي؟

لاساراتي: "نعم كان يوجد عروض أخرى، وكان الأهلي أفضلهم بمسافة بعيدة، لذلك اخترت الأهلي".

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الصحفي: رسالة لجماهير الأهلي؟

لاسارتي: "الصبر على الفريق. على اللاعبين وليس علي أنا، لكي نصل إلى الأهداف التي أقتنع تماما بإمكانية الوصول لها".

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الصحفي: متى تسافر لبلادك، ومتى تعود لتولي المهمة؟

لاسارتي: "أعود لبلادي غدا، وأعود لمصر لبداية العمل يوم 28 ديسمبر".

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سيد عبد الحفيظ: المفاوضات مع لاسارتي لم تستمر طويلا. اسم النادي ومكانته حسما المفاوضات في أقل من 10 أيام.

"مدة التعاقد موسم ونصف تبدأ من 27 ديسمبر. ولابد أن نؤكد أن المرحلة الحالية مهمة جدا في الأهلي ويجب فيها تكاتف الجميع".

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الاهلي: نتمى أن يكون لاسارتي إضافة للأهلي، وأن نضيف لتاريخه أيضا.

12:06 لاسارتي يصل القاعة