تقرير: إنتر يستعد لتجديد عقد إيكاردي مع بداية العام الجديد

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 11:28

كتب : محمد سمير

إيكاردي وزوجته

يستعد نادي إنتر لتجديد تعاقد مهاجمه ماورو إيكاردي خلال العطلة الشتوية في يناير المقبل.

ماورو إيكاردي

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وارتبط اسم إيكاردي كثيرا الفترة الأخيرة بتجديد تعاقده وبين رحيله عن الفريق في ظل عدم الاتفاق بين الطرفين.

ووفقا لصحيفة جازيتا ديللو سبورت فإنتر بدأ استعداداته لتجديد عقد اللاعب عن طريق المدير التنفيذي بيبي ماروتا.

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وذكر التقرير الإيطالي أن المهاجم الأرجنتيني قد تم وعده بتحسين راتبه وأنه سيصل إلى 6 ملايين يورو سنويا بجانب الإضافات.

ولكن أوضح التقرير أن واندا نارا وكيلة أعمال اللاعب البالغ من العمر 25 عاما وزوجته أبلغت إنتر رغبته في الحصول على 8 ملايين يورو سنويا.

وكشف تقرير جازيتا ديللو سبورت أن إنتر يريد تمديد عقد إيكاردي حتى صيف 2023.

وأشار التقرير إلى انزعاج إدارة إنتر من تغريدة زوجة إيكاردي والتي ذكرت فيها "الساعة 12:30 صباحا ومازلت أقرأ عن تفاصيل عقد جديد لإيكاردي".

ويسعى نادي إنتر لإلغاء بند الشرط الجزائي من عقده والذي يبلغ حاليا قيمة 110 مليون يورو.

إنتر ماورو إيكاردي

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