الإسماعيلي يطالب بتأجيل مواجهة المقاولون في الدوري

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 11:08

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي أمام إنبي

يستعد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لتقديم طلب بتأجيل مواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي فريق المقاولون يوم الخميس 27 من شهر ديسمبر الجاري.

وبرر مسؤولوا الإسماعيلي طلبهم لأن بعثة الفريق ستعود من الكاميرون على دفعتين يومي 25 و 26 من الشهر الجاري.

أخبار متعلقة

ميدو: الوحدة سيطلب شراء عواد من الإسماعيلي.. وإشادة خاصة بـ "جدارة" أمير مرتضى باهر المحمدي: وصلتني عروض من بلجيكا وإنجلترا.. ولن أرحل عن الإسماعيلي في يناير لاعب الإسماعيلي: نسعى للوصول لدور المجموعات وتعويض الخروج من كأس زايد مدرب القطن: أنتظر مباراة الإياب لحسم التأهل على حساب الإسماعيلي

ويطير فريق الإسماعيلي إلى الكاميرون لمواجهة فريق القطن في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وكان الدراويش قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس الأحد بهدفين نظيفين ليضع قدما في دور المجموعات.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلي استحالة إقامة مباراة المقاولون بسبب وصول الفريق قبل يوم واحد من إقامتها.

الإسماعيلي المقاولون العرب الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – العين يواجه ريفر بليت.. حسين الشحات أساسي 14 دقيقة |
بالفيديو - الترجي خامس العالم.. ركلات الترجيح تنصره على جوادالاخارا 30 دقيقة | أمريكا
تقارير: مهاجم ليفربول قد ينتقل إلى كريستال بالاس 33 دقيقة | أوروبا
الزمالك يحذر من الحسابات المزيفة لفرجاني ساسي.. ويوضح حسابه الوحيد 38 دقيقة | مصر
تشكيل العين أمام ريفر بليت.. الشحات وبيرج أساسيان 39 دقيقة |
بوكيتينو: تدريب يونايتد؟ لا يمكنني الإجابة.. تلك الشائعات تحدث في كرة القدم ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك