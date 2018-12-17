الإسماعيلي يطالب بتأجيل مواجهة المقاولون في الدوري

يستعد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لتقديم طلب بتأجيل مواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي فريق المقاولون يوم الخميس 27 من شهر ديسمبر الجاري.

وبرر مسؤولوا الإسماعيلي طلبهم لأن بعثة الفريق ستعود من الكاميرون على دفعتين يومي 25 و 26 من الشهر الجاري.

ويطير فريق الإسماعيلي إلى الكاميرون لمواجهة فريق القطن في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وكان الدراويش قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس الأحد بهدفين نظيفين ليضع قدما في دور المجموعات.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلي استحالة إقامة مباراة المقاولون بسبب وصول الفريق قبل يوم واحد من إقامتها.