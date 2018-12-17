أجندة الأهلي اليوم الإثنين – مؤتمر تقديم لاسارتي.. مباراة النجوم وكرة طائرة

مؤتمر لتقديم المدرب الجديد. مباراة في الدوري العام، وأخرى للكرة الطائرة. هذا هو أبرز ما ينتظر الأهلي اليوم.

يقدم لكم FilGoal.com أجندة الأهلي اليوم الإثنين، والموافق 17 ديسمبر 2018.

وجاءت أجندة الأهلي كالتالي:

1يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراة هامة أمام نظيره النجوم في السابعة مساء اليوم ضمن مؤجلات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على ملعب السلام ، ويسعى الفريق الى الفوز للاستمرار في الإنتصارات ، قبل السفر الى اثيوبيا لخوض لقاء الاياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام فريق جيما أبا جيفار.

يقوم النادي الاهلي ظهر اليوم الإثنين بعقد مؤتمر صحفي لتقديم مدربه الجديد مارتين لاسارتي لوسائل الإعلام المختلفة.

ويظهر لاسارتي في وسائل الإعلام بمصر لأول مرة بعد أن قام بتوقيع عقود توليه المسئولية لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف.

يحل فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم «مواليد ٢٠٠١» ضيفا اليوم الاثنين على فريق الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بينهما بالإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة والأولى من الدور الثاني في بطولة الجمهورية.

يخوض الأهلي المباراة وهو في حالة معنوية جيدة للغاية، بعد أن حقق فوزا ثمينا يوم الجمعة على الزمالك، بهدفين دون رد، في ملعبه بميت عقبة، لينهي الدور الأول من الموسم وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد ٤٥ نقطة.

وفاز الأهلي هذا الموسم على الإسماعيلي ٣ – صفر، والمصري ٢ – صفر، ووادي دجلة ٤ – صفر، وحرس الحدود ٤ – صفر، والإنتاج الحربى ٢ – صفر، والداخلية ٦ – ١، والجونة ٦ – صفر، وبيراميدز ٣–٢، وبتروجت ٤ – ٢، وعلى الاتحاد السكندري ٤ – ١ ، وتعادل سلبيا مع مصر للمقاصة، ثم فاز على النجوم ٤ – صفر، وعلى إنبي ٣ – صفر، وتعادل مع الجيش ١ - ١، ثم فاز على سموحة ٢ - صفر، وتعادل مع المقاولون ٢ - ٢، قبل أن يفوز على الزمالك ٢ - صفر، مسجلا بذلك ٥٠ هدفاً، فيما استقبلت شباكه ٩ أهداف.

4- يخوض الفريق الاول لكرة الطائرة رجال بالنادي الاهلي مباراة هامة أمام هليوبوليس اليوم. وتقام المباراة في الثامنة مساء اليوم بعد ان خاض الفريق مباراتين يومي الجمعة والسبت أمام برتوجيت وهليوبوليس على التوالي.