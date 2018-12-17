ميدو: مروان محسن مهاجمي الأساسي لو كنت مدربا لمنتخب مصر

ناقش أحمد حسام ميدو المدير الفني المؤقت للوحدة السعودي، والمستشار الفني للنادي، القضايا الخاصة بالأهلي ومنتخب مصر، خلال ظهوره عبر برنامج "الماتش" في قناة "صدى البلد".

تعيين لاسارتي

ميدو علّق على تعيين مارتين لاسارتي مدربا جديدا للأهلي، وأبدى رأيه في إقالة باتريس كارتيرون:"من الواضح أنه مدرب لديه خبرات ولكني لا أعرف عنه الكثير، بالطبع يحتاج إلى الدعم والأدوات اللازمة لنجحه".

"أسماء كبيرة حضرت في السابق ولم تنجح لأنها لم تحظ بالدعم الكافي".

"مارتن يول لم يفشل مع الأهلي، يول فاز بالدوري وهو مدرب كبير".

"كارتيرون مدرب مميز وحقق إنجازا بالوصول بنهائي دوري أبطال إفريقيا في ظل اللاعبين المتاحين، ولكن قرار رحيله كان صائبا بعد الضغوطات التي تعرض لها بخسارة النهائي".

سوق الانتقالات الشتوية

"لا يمكن أن تضم أكثر من 4 لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية، ولن تجد لاعب صاحب جودة كبيرة للتعاقد معهم إلا لو كان ناديه يعاني ماديا. ولذا لا يمكنك أن تعيّش الجماهير في أحلام صفقات يناير".

محمد محمود

"محمد محمود سيكون لاعبا كبيرا، لديه توازن كبير ويجيد التصرف بالكرة، هذه نوعية لن تجدها في مصر بسهولة، كما أنه يؤدي مهامه الدفاعية جيدا، ولكن عليه أن يحسّن من أرقامه ويزيد من تمريراته الحاسمة وأهدافه، إنه لاعب غير متكبّر ويحب التدرب، حتى لو لم يلعب فإنه يتمتع بالصبر وملتزم".

اختيارات منتخب مصر

"يجب أن ينضم وليد سليمان للمنتخب، وكذلك محمود علاء ويوسف أوباما، من الصعب أن تجد لاعبين في إمكانياتهم. محمود علاء يبدأ الهجمة بشكل مميز ويجيد التسجيل في الركلات الثابتة. أما وليد سليمان فلا يوجد لاعب مركز 10 في نفس إمكانياته في مصر".

"قد يكون أوباما لم يصل بعد لمرحلة تؤهله للانضمام للمنتخب بسبب عدم ثبات مستواه، ولكنه سيصل لهذه المرحلة، وتوجب على جهاز المنتخب أن يمتلك النظرة المستقبلية وأن يتم ضمه".

"لو كنت مدربا لمنتخب مصر، لأشركت مروان محسن بشكل أساسي، ليس بالضرورة أن يسجل، ولكن طريقته تخدم اللاعبين القادمين من الخلف".

"عمرو مرعي مثلا لا يشبه مروان، ليس مهاجما صريحا، بل يتحرك كثيرا، وهذا قد لا يخدم محمد صلاح أو تريزيجيه، وأحيانا الأسلوب يكون مهما في استدعائك من المنتخب".

"مروان أصيب لسنة كاملة ويحتاج إلى وقت للعودة، وأعتقد أنه بدأ بالفعل".