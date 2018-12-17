فضل: أمير توفيق كادر محترم ومجتهد.. وشكرا للجميع

علق محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالأهلي على قرار إدارة النادي بإعادة تشكيل قطاع الكرة بدون وجوده، ليتولى أمير توفيق المنصب بدلا منه.

التغييرات الأوسع جاءت في لجنة التعاقدات، التي استمر فيها عدلي القيعي مستشارا وأمير توفيق الذي كان مديرا للتسويق أصبح مديرا للجنة التعاقدات.

هذا يعني رحيل محمد فضل عن منصبه، وعدم تولي هيثم عرابي أي منصب داخل اللجنة، وكذلك رحل حسام غالي عن منصبه كمنسق عام لقطاع الكرة.

وكتب فضل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك " مبروك أمير توفيق مديرا للتعاقدات داخل النادي الاهلي ، كادر محترم ومثقف وشاطر ومجتهد ونضيف جدا جدا جدا ....سيظل الاهلي دائما فوق الجميع بمبادئه....فوق الجميع ...وشكرآ للجميع".

محمد فضل تم تعيينه مديرا للتعاقدات في الأهلي بنهاية مايو الماضي.