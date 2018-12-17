بيليه: مبابي نسختي الجديدة.. ونيمار يهتم بالتمثيل أكثر من التسجيل

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 00:24

كتب : FilGoal

نيمار - بيليه

انتقد إيدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه" أسطورة كرة القدم البرازيلية، مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان، بسبب مبالغته في السقوط على أرض الملعب.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
البرازيل

بيليه الفائز بكأس العالم 3 مرات، تحدّث إلى محطة "كانال فوتبول كلوب" الفرنسية، وأظهر ميلا واضحا في حديثه لـ كيليان مبابي على حساب نيمار.

وقال بيليه: "قلت سابقا أن نيمار قادر على أن يكون لاعبا عظيما، ولكن ماذا حدث في العامين الماضيين؟ بدا أنه يرغب في اللعب بشكل مختلف بتلك الفترة، لا يعنيه الآن تسجيل الأهداف أو عمل مراوغات جميلة، لا، بل ادعاء السقوط، والشكوى من الحكام".

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مضيفا: "ولهذا باتت صورته سلبية، تحدثت عن عدة أمور معه، وبالرغم من كل شيء، فإنه يظل أحد أفضل لاعبي العالم دون شك، إنه داهية، يعتقد الناس أنني أقسو عليه كثيرا، ولكني أفعل ذلك لصالحه، أتمنى له الأفضل، وللمنتخب البرازيلي، وسأفعل كل ما بوسعي حتى أساعده على التطور".

قبل أن يتحوّل للإشادة بـ مبابي: "لقد فاز بكأس العالم في عمر التاسعة عشر، أما أنا فكنت في السابعة عشر فحسب. لقد قلت أنه عادل إنجازي تقريبا، يمكنه أن يصبح بيليه الجديد. يعتقد الكثيرون أنني لست جادا في قولي هذا، ولكنها ليست مزحة، فقط يتوجب عليه أن يفوز بكأس عالم إضافية إن أراد جعلي أكثر سعادة".

بيليه نيمار

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