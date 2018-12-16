رئيس المصري: أشكر إيهاب جلال لتوليه المسؤولية قبل الموعد المتفق عليه

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 23:40

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - الزمالك

وجه سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي الشكر لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق، لتوليه المسؤولية قبل الموعد المتفق عليه.

إيهاب جلال تولى بشكل رسمي تدريب المصري البورسعيدي خلفا لميمي عبد الرازق ثم مصطفى يونس بعد أن قادا الفريق لفترات مؤقتة وقصيرة.

وقال حلبية في تصريحات لأون سبورت "تواصلنا مع إيهاب جلال بعد رحيل ميمي عبد الرازق، قرر المجيء بعد الخسارة الإفريقية نظرا للظروف التي يمر بها الفريق".

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المصري خسر على ملعبه أمام ساليتاس البوركيني بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وأضاف "إيهاب جلال يعتبر ابن النادي فهو لعب معنا من قبل ويعرف طعم اللعب مع بورسعيد واللعب في استاد بورسعيد والحياة والجماهير هنا ويدرك قيمة كل ذلك".

وتابع "أشكره لأنه جاء قبل الموعد المتفق عليه، أشكر أيضا ميمي عبد الرازق ومصطفى يونس على الحمل الثقيل الذي تحملاه".

المصري يمر بانطلاقة موسم سيئة للغاية إذ جمع 17 نقطة من 14 مباراة حتى الآن، محتلا المركز 11 في جدول ترتيب الدوري المصري.

إيهاب جلال

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