بالفيديو - العارضة وإبداع ميسي وحسم سواريز يهدون التقدم لبرشلونة على ليفانتي

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 22:37

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - ليفانتي

شهدت مباراة برشلونة وليفانتي إثارة كبيرة بعد انقضاء نصف ساعة من الشوط الأول، في المواجهة الجارية على ملعب سيوتات دي فالنسيا بالجولة 16 من الدوري الإسباني.

ليفانتي هدد مرمى برشلونة بشكل صريح في الدقيقة 33، بتسديدة صاروخية من إيمانويل بواتنج ارتدت من العارضة الأفقية للكتلان وهبطت على خط المرمى.

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عقاب برشلونة لم يتأخر كثيرا، فمرت دقيقتين ووصلت الكرة للقائد ليونيل ميسي الذي راوغ وأرسل تمريرة حاسمة لزميله لويس سواريز الذي أودعها الشباك بلمسة واحدة على الطائر، مهديا التقدم للضيوف.

ميسي عاد بنفسه ليكون بطل المشهد وسجّل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 43 بعد تمريرة طولية من سيرخيو بوسكيتس، والأرجنتيني القصير لم يجد صعوبة في هزم زميله السابق: أوير أولازابال حارس مرمى ليفانتي.

برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني

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