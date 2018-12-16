محدّث انتهت - ليفانتي (0) - (5) برشلونة

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 21:44

كتب : FilGoal

توهج ميسي أمام إسبانيول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ليفانتي أمام برشلونة في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة

** ق88 جووووووووووووووووووووول بيكيه وهدف ولا أروع لـ برشلونة

أخبار متعلقة

بالفيديو – مورا ينقذ توتنام أمام برشلونة.. وإنتر إلى الدوري الأوروبي جوميش: فترتي في برشلونة كانت صعبة.. شاهدت أبي وأمي يعانيان بسبب وضعي ريفالدو: أتمنى رؤية إيسكو بقميص برشلونة.. لقد دفع ثمن الهزيمة أمام سسكا تقرير: موراتا يتطلع للانتقال إلى برشلونة

** عرضية من فيدال وتسديدة بكل سهولة من ميسي في الشباك

** ق60 جووووووووووووووووووووول ليونيل ميسي والهاااتريك

** عرضية من ألبا وتسديدة رائعة من ميسي في الشباك.

** ق48 جووووووووووووووووووووول ليونيل ميسي والهدف الثالث لـ برشلونة

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** تمريرة من بوسكيتس وتسديدة متقنة من ميسي في الشباك

** ق42 جووووووووووووووووووووول ليونيل ميسي والهدف الثاني لـ برشلونة

** عرضية ولا أروع من ميسي وتسديدة على الطائر من سواريز داخل الشباك

** ق34 جووووووووووووووووووووول سواريز والهدف الأول لـ برشلونة عن طريق سواريز

** ق32 تسديدة صاروخية من بواتينج ولكن في العارضة

** ليفانتي (0) - (0) برشلونة

** انطلاق المباراة

بعد قليل انطلاق المباراة

في إسبانيا برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

شطب حكمين استعانا بلاعبين لألعاب القوى ليشاركا بدلا منهما في الاختبارات البدنية 2 دقيقة | مصر
تقرير: بلان أبرز مرشح لقيادة يونايتد لنهاية الموسم 44 دقيقة | أوروبا
بالصور – ردود أفعال لاعبي يونايتد قبل أول مران دون مورينيو 47 دقيقة | أوروبا
فيرمينو: الخروج من ديسمبر بلا هزائم سيعزز فرص ليفربول في لقب الدوري 49 دقيقة | أوروبا
صلاح في قمة ترتيب سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي ساعة | المحترفون
غادر الحافلة.. الإرث الثقيل الذي تركه مورينيو لـ مانشستر يونايتد ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك