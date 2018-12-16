محدّث انتهت - ليفانتي (0) - (5) برشلونة
الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 21:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ليفانتي أمام برشلونة في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.
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** ق88 جووووووووووووووووووووول بيكيه وهدف ولا أروع لـ برشلونة
** عرضية من فيدال وتسديدة بكل سهولة من ميسي في الشباك
** ق60 جووووووووووووووووووووول ليونيل ميسي والهاااتريك
** عرضية من ألبا وتسديدة رائعة من ميسي في الشباك.
** ق48 جووووووووووووووووووووول ليونيل ميسي والهدف الثالث لـ برشلونة
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** تمريرة من بوسكيتس وتسديدة متقنة من ميسي في الشباك
** ق42 جووووووووووووووووووووول ليونيل ميسي والهدف الثاني لـ برشلونة
** عرضية ولا أروع من ميسي وتسديدة على الطائر من سواريز داخل الشباك
** ق34 جووووووووووووووووووووول سواريز والهدف الأول لـ برشلونة عن طريق سواريز
** ق32 تسديدة صاروخية من بواتينج ولكن في العارضة
** ليفانتي (0) - (0) برشلونة
** انطلاق المباراة
بعد قليل انطلاق المباراة