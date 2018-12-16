يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ليفانتي أمام برشلونة في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

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** ق88 جووووووووووووووووووووول بيكيه وهدف ولا أروع لـ برشلونة

** عرضية من فيدال وتسديدة بكل سهولة من ميسي في الشباك

** ق60 جووووووووووووووووووووول ليونيل ميسي والهاااتريك

** عرضية من ألبا وتسديدة رائعة من ميسي في الشباك.

** ق48 جووووووووووووووووووووول ليونيل ميسي والهدف الثالث لـ برشلونة

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** تمريرة من بوسكيتس وتسديدة متقنة من ميسي في الشباك

** ق42 جووووووووووووووووووووول ليونيل ميسي والهدف الثاني لـ برشلونة

** عرضية ولا أروع من ميسي وتسديدة على الطائر من سواريز داخل الشباك

** ق34 جووووووووووووووووووووول سواريز والهدف الأول لـ برشلونة عن طريق سواريز

** ق32 تسديدة صاروخية من بواتينج ولكن في العارضة

** ليفانتي (0) - (0) برشلونة

** انطلاق المباراة

بعد قليل انطلاق المباراة