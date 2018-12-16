التشكيل - برشلونة بخط دفاع غامض.. وكوتينيو يلازم مقاعد البدلاء

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 21:03

كتب : FilGoal

برشلونة - فياريال

اضطر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة للدفع بـ3 قلوب دفاع في تشكيلته التي ستواجه ليفانتي، بالجولة 16 من الدوري الإسباني على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

التشكيلة شهدت حضور جيرارد بيكيه وكليمونت لونجليه وتوماس فيرمايلين، في غياب ظهير أيمن حقيقي مع إصابة نيلسون سيميدو وسيرجي روبيرتو، مع احتمالية أن تتحوّل طريقة اللعب بثلاثي فقط في خط الدفاع.

بدوره يبقى فيليبي كوتينيو بديلا في تشكيلة فالفيردي لصالح الفرنسي المتألق مؤخرا عثمان ديمبيلي.

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في المقابل دفع باكو لوبيز مدرب ليفانتي بالغاني إيمانويل بواتنج في خط الهجوم بدلا من روجير مارتي، إلى جوار خوسيه لويس موراليس نجم الفريق.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: جيرارد بيكيه - كليمونت لونجليه - توماس فيرمايلين - جوردي ألبا

الوسط: أرتورو فيدال - سيرخيو بوسكيتس - إيفان راكيتيش

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: يسبر سيليسن - خوان ميراندا - كارلس ألينيا - دينيس سواريز - فيليبي كوتينيو - أرثر ميلو - منير الحدادي

تشكيل ليفانتي:

حراسة المرمى: أوير أولازابال

الدفاع: سيرخيو بوستيجو - إيريك كاباكو - روبر بيير

الوسط: جاسون - خوسيه كامبانيا - إينيس باردي - روبن روتشينا - تونيو جارسيا

الهجوم: خوسيه لويس موراليس - إيمانويل بواتنج

دكة البدلاء: أيتور فيرنانديز - تشيما رودريجيز - كوكي - سانين برشيتش - سيمون موسيس - بورخا مايورال - روجير مارتي

برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني

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