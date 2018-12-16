مدحت شلبي يقدم مراسم قرعة ربع نهائي البطولة العربية

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 20:36

كتب : بسام أبوبكر

مدحت شلبي

يقدّم الإعلامي المصري مدحت شلبي، مراسم قرعة ربع نهائي كأس زايد للأبطال 2018\2019، والتي تقام غدا الإثنين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، استقر على إسناد مهمة تقديم الفعالية إلى مدحت شلبي الذي كان قد قدّم قرعة الدور السابق في البطولة كذلك.

القرعة ستشهد حضور تركي آل الشيخ، وستسفر عن مواجهات ربع النهائي بين الأندية المتأهلة.

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الدور يشهد تنافس أندية: الاتحاد السكندري (مصر)، الهلال والأهلي (المملكة العربية السعودية)، النجم الساحلي (تونس)، الوصل (الإمارات)، المريخ (السودان)، المولودية (الجزائر)، الرجاء البيضاوي (المغرب).

وتعتبر كأس زايد للأبطال من أضخم المسابقات في قارتي إفريقيا وآسيا من حيث الجوائز المالية إذ تبلغ مكافأة حامل اللقب 6 ملايين دولار.

وقد بدأت الخطوات الأولى لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال بالتصفيات الأولية في النصف الأول من شهر مايو الماضي، بمباريات أقيمت في جيبوتي لأندية أساس تليكوم الجيبوتي وبنادر الصومالي وانغازي من جزر القمر، وتأهل منها نادي أساس تليكوم إلى التصفيات التي أقيمت في محافظة جدة في النصف الثاني من الشهر ذاته والمؤهلة إلى دور الـ 32.

كأس زايد للأبطال

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