بالفيديو - صدامات بدنية عنيفة في ملخص لمسات صلاح أمام يونايتد

دخل محمد صلاح في صراعات بدنية عصيبة خلال مواجهة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد في دربي الشمال الغربي، بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، شهدت فوز ليفربول 3-1، وصلاح لم ينجح في الوصول لشباك يونايتد.

الفرعون المصري المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، حظى برقابة فردية صارمة من مدافعي يونايتد.

شاهد ملخص لمسات محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد