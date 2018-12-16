بالفيديو - صدامات بدنية عنيفة في ملخص لمسات صلاح أمام يونايتد

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 20:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

دخل محمد صلاح في صراعات بدنية عصيبة خلال مواجهة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد في دربي الشمال الغربي، بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، شهدت فوز ليفربول 3-1، وصلاح لم ينجح في الوصول لشباك يونايتد.

الفرعون المصري المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، حظى برقابة فردية صارمة من مدافعي يونايتد.

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شاهد ملخص لمسات محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي

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