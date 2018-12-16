بالفيديو - شاكيري البديل يدفن يونايتد في 7 دقائق

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 19:45

كتب : FilGoal

شاكيري - ليفربول - مانشستر يونايتد

صعق ليفربول غريمه مانشستر يونايتد بهدفين ثاني وثالث، في المواجهة الجارية بينهما على ملعب أنفيلد بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

البديل جيردان شاكيري احتاج إلى 3 دقائق فقط على أرض الملعب، حتى يسجل التعادل في الدقيقة 73 بتسديدة يمينية قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت في طريقها بساق أشلي يونج.

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قبل أن يعود شاكيري بنفسه ويضيف هدف الريدز الثالث في الدقيقة 80 بتسديدة نمن على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بدورها في ساق إيريك بايلي.

الهدف هو الخامس لـ شاكيري بقميص ليفربول منذ انضمامه قادما من ستوك سيتي مطلع الموسم الحالي، وكلها جاءت في بطولة الدوري.

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

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