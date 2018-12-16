بالفيديو – تشيلسي يخطف برايتون ويحصد انتصارا ثمينا خارج ملعبه

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 18:48

كتب : FilGoal

تشيلسي - برايتون

نجح تشيلسي في خطف فوز ثمين خارج ملعبه، بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه برايتون في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستغل تشيلسي تعثر أرسنال بالخسارة في ساوثامبتون، لينفرد وحده بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة، فيما تجمد رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم تشيلسي أولا عبر بيدرو رودريجز بعد أن اخترق هازارد في الدقيقة 17 من الناحية اليسرى ليرسل بينية حولها الإسباني بيمناه لداخل الشباك.

قبل أن ينفرد هازارد في الدقيقة 33 لينطلق بسرعته ويسدد بيمناه في شباك برايتون مسجلا الثاني لتشيلسي.

في الشوط الثاني قلص سولي ماتش النتيجة لبرايتون في الدقيقة 66، لكن فريقه لم يستطع في إدراك التعادل ليخرج البلوز بالنقاط الثلاث.

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تشيلسي

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